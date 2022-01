Leider nichts zu holen gab es für die Damen der Union Raiffeisen DIALOG telekom Arnreit im Rückrundenstart gegen Askö Seekirchen und SPG Wolkersdorf/Neusiedl. Für die Arnreiterinnen heißt es jetzt Aufschwung machen für die kommenden Runden.



BEZIRK ROHRBACH, NEUSIEDL. Die Arnreiterinnen traten eine weitere Reise an. In der Wolkersdorfer Halle standen ihnen zuerst die Spielerinnen von Askö Seekirchen gegenüber. Die amtierenden Hallenmeisterinnen zeigten von Beginn an souveräne Leistungen auf allen Positionen, ihre Angreiferin Sabine Süffert platzierte immer wieder Punkte in den Abwehrreihen der Arnreiterinnen. Phasenweise konnten die Mühlviertlerinnen gut mithalten und einen Satz für sich entscheiden, am Ende mussten sie sich jedoch mit 3:1 geschlagen geben.

"Haben den Start verschlafen"

Auch das zweite Spiel gegen die Heimmannschaft startete zögerlich bei den Arnreiterinnnen. Die schnelle Spielweise der Niederösterreicherinnen machte den Mühlviertlerinnen zu schaffen. Nach einem Taktikwechsel im dritten Satz konnte zwar ein Satz gewonnen werden, für einen Sieg reichte die Leistung der Arnreiterinnen aber leider nicht.

„Wir haben bei beiden Spielen den Start verschlafen und hatten Schwierigkeiten ins Spiel zu finden bzw. einen Spielflow aufzubauen. Für die nächste Runde sind nun zwei Siege ein Muss“, resümiert Kapitänin Tanja Gahleitner.