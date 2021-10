Die diesjährige 3-Städte-Rallye umfasst 13 Wertungsprüfungen mit rund 173 Kilometern. Die Teilnehmer werden sowohl auf bayerischer als auch auf österreichischer Seite unterwegs sein.

BEZIRK ROHRBACH. „Wir sind sehr stolz bei der ADAC KNAUS TABBERT 3-Städte-Rallye mehrere Etappen mit veranstalten zu dürfen und wünschen uns eine wahren Fan-Ansturm“, so Josef Krenn, Obmann des MSC Kollerschlag. Durch die Absage der Herbstrallye in Österreich wird die 3-Städte-Rallye ein Teil der österreichischen Staatsmeisterschaft. Das Motorsport Spektakel der Extraklasse zählt unter anderem auch zur Deutschen Rallye-Meisterschaft und zum ADAC Rallye Masters. 167 Teams haben ihre Nennung abgegeben und sorgen für ein Top-Teilnehmerfeld. Auch in punkto Nachhaltigkeit setzt sie Maßstäbe: Die Veranstaltung ist klimaneutral und zudem sind mit dem ADAC Opel e-Rallye Cup erstmals Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik am Start.

Mühlviertler am Ablauf

Der MSC Kollerschlag stellt erstmals in der Vereinsgeschichte auch einen eigenen Fahrer: Der Ottenschlager Martin Rossgatterer nimmt für den gastgebenden Verein an der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft in der Klasse 2WD teil. Mit dabei ist auch Simon Wagner aus Unterweitersdorf, aktuell Führender in der österreichischen Staatsmeisterschaft. Er will den Sack an bei diesem Vollgas Event endgültig zumachen: „Ich liege jetzt mit 34 Punkten in Führung, ich müsste schon zweimal ausfallen und der Zweitplazierte Hermann Neubauer jedes Mal gewinnen.“

Wir sind Rallye

In fünf Keramo-Fanzonen wollen der MSC Kollerschlag, der MSC Julbach und der Enduro Club Sarleinsbach Motorsport präsentieren:

Fanzone I: Sarleinsbach (Freitag 15.10. ab 15 Uhr in Rutzersdorf)

Fanzone II: Peilstein (Freitag 15.10. ab 15 Uhr in der Nähe Ariola Werkstatt)

Fanzone III: Kollerschlag (Samstag ab 9 Uhr, in Albenödt)

Fanzone IV: Julbach ( Samstag 16.10. ab 9 Uhr, am Ortsplatz Julbach)

Fanzone V: Nebelberg (Samstag 16.10. ab 9 Uhr, in Heinrichsberg)

Fotos: gawe