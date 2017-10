Gesundheitsmesse in St. Martin – Schüler beschäftigen sich mit dem Thema

ST. MARTIN. „Bewusst gesund“ heißt die Herbstinitiative der Wirtschaft in St. Martin. Dabei lädt sie zu vielen interessanten Angeboten, Vorträgen, Workshops und zuletzt zur Gesundheitsmesse am Samstag, 4. November ab 13 Uhr, in die Martinsstube TROPS ein. Im selben Zeitraum hat sich die Neue Mittelschule diesem Beispiel angeschlossen und parallel umfassende Schwerpunktwochen zu Themen „Brot“ und „Gesunde Jause“ ins Programm genommen.

Gesundes Gesamtpaket

"Zusammen mit der vielschichtigen Präventionsarbeit in Richtung physische und psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler ergab sich dabei ein spannendes Gesamtpaket", erklärt Direktor Manfred Spenlingwimmer. Dieses Projekt wird auch beim Landesbewerb „Schau auf di“ zur Auszeichnung eingereicht. "Das ist einmal mehr ein gelungenes Beispiel der besonderen und kreativen Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft in St. Martin", sagt der Direktor