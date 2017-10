Martin Springer liest aus seinem Werk "Ehrli glogn"

am 16.10.2017

Stelzen 15 | 4170 Haslach an der Mühl

HASLACH. Ein Konzertdinner in drei Gängen mit Aperitif findet zum zweiten Mal am Dienstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr, im TUK statt. "Dieser Abend richtet sich an alle,...