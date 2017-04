Menschenbilder 2017: Ausstellung in der Villa sinnenreich

Ausstellung der oberösterreichischen Berufsfotografen tourt durch Oberösterreich. Start ist am 4. Mai im Linzer Musiktheater.

BEZIRK. Zum zweiten Mal zeigen 47 oberösterreichische Berufsfotografen unter dem Motto „Menschenbilder“ in einer beeindruckenden Open-Air-Fotoausstellung ihre Werke. Die Ausstellung der hand­­ver­lesenen 53 Fotos findet in Linz, Rohrbach, Enns und Gmunden statt. Gezeigt werden atemberaubende und bewegende Fotografien, die eindrucksvoll auf Beton-Bild­bänken in Szene gesetzt werden und durch ihre Einzigartigkeit den Betrachter auch zum Verweilen und zum kreativen Austausch anregen sollen. Außerdem bietet die Ausstellungsfläche auf öffentlichem Raum die Gelegenheit, Besucher anzuziehen, die keine Galerie im klassischen Sinn besuchen möchten oder mit der professionellen Fotografie nicht vertraut sind. Die Berufsfotografen aus Oberösterreich setzen mit den ausgestellten Fotografien ein Zeichen für die Qualität und den Wert ihres Handwerkes.

Tourdaten 4. bis 30. Mai in Linz, Volksgarten – Musiktheater (Eröffnung um 19 Uhr im Eingangsfoyer)

1. bis 27. Juni in Rohrbach-Berg, Villa sinnenreich

29. Juni bis 18. Juli in Enns, Schlosspark

20. Juli bis 8. August in Gmunden, Esplanade