Russisch lernen in Aigen-Schlägl

AIGEN-SCHLÄGL. In Aigen-Schlägl gibt es demnächst die Möglichkeit, Russisch zu lernen. Am Dienstag, 24. Oktober, von 16 bis 18 Uhr, startet im Sitzungssaal der Marktgemeinde ein Kurs für Kinder ab acht Jahren, den diese mit oder ohne ihren Eltern besuchen können. Es werden die vier kommunikativen Fertigkeiten – Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben – durch gezielte Übungen und Spiele entwickelt und geübt. Am Mittwoch, 25. Oktober, 18 bis 20 Uhr, startet dann im Vereinshaus der Kurs speziell für Erwachsene. Kursleitung: Alina Schuster, Kursbeitrag je Kurs: 55 Euro (für sechs Nachmittage). Anmeldung unter: 0664/994 904 4.