ST. MARTIN. Am Freitag, 20. Oktober, findet "VOI Kultur am Markt" um 20 Uhr in St. Martin statt. Es geht um das Thema Lehrer mit A. Stifter und den St. Martiner Voixmusikanten. Beginn ist um 20 Uhr. VVK: 10 Euro, AK: 13 Euro, Karten erhältlich bei der Sparkasse Mühlviertel-West in St. Martin.