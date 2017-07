Wildromantisches Pesenbachtal

19.07.2017, 18:07 Uhr

Donau. Auf seinem Weg fließt er bei Bad Mühllacken durch eine enge Schlucht in dersich der Bach durch mächtige Felsblöcke (Weinberger Granit) den Weg suchen muss.Entlang des Weges weist die gute Beschilderung auf zahlreiche Kraft-und Heilplätzehin. Nicht zufällig befindet sich in Bad Mühllacken ein Kneipp-Kurhaus.Auf Grund der trockenen Witterung führt der Pesenbach derzeit wenig Wasser und ist daher nicht spektakulär. Eine Wanderung bei der Schneeschmelze ist so geseheninteressanter. Bei feuchter Witterung kann man hier auch mit ein wenig Glück Tierewie den Feuersalamander oder die Wasseramsel beobachten.