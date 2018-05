17. All Together Party: Miteinander statt isoliert

02.05.2018, 08:25 Uhr

2.000 Besucher feierten mit

Gemeinsam ohne Vorurteile

Mehr als 2.000 Besucher aus Oberösterreich und dem angrenzenden Bayern feierten untr dem Motto „Von Mensch zu Mensch“ mit und setzten damit ein Zeichen für Miteinander statt Isolation. Auch Politiker schauten vorbei – allen voran Landeshauptmann Thomas Stelzer. Auch Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner, Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer, Landtagsabgeordnet Ulrike Wall, Landtagsabgeordnete Ulrike Schwarz, Landtagsabgeordneter Georg Ecker, Lebenshilfe-Präsidentin Helga Scheidl sowie Bürgermeister Wolfang Schirz mischten sich unter das Partyvolk. Für eine ausgelassene Feier sorgten die Schlagersängerinnen Sigrid & Marina, Star-DJ Rene Rodrigezz. Marlen Billii und die Tanzfabrik Pandora begeisterten zudem mit ihren einzigartigen Showeinlagen.„Wir freuen uns jedes Jahr auf diese Veranstaltung! Es ist ein unglaubliches Erlebnis zu sehen, wie so viele Menschen gemeinsam ohne Vorurteile feiern und was dabei für eine großartige Stimmung aufkommt“, so Stefan Süß, Betreiber des empire St. Martin. Initiatorin der Veranstaltung, Elisabeth Eckerstorfer, ist bereits seit der Entwicklung der Idee zur „All Togehther Party“ am Projekt beteiligt. Gemeinsam mit dem empire St. Martin sorgte sie auch heuer für einen reibungslosen Ablauf und freut sich bereits auf das kommende Jahr. Denn auch 2019 wird die „All Together Party“ im empire St. Martin steigen.