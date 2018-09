3 schöne Tage in Bayern

22.09.2018, 14:37 Uhr

Mit vollem Bus ging es am 12.9. über die deutsche Alpenstraße nach Reith im Winkel. Dort gab es eine kurze Stadtbesichtigung, bevor es nach Brannenburg zum Mittagessen ins Müllner-Stüberl ging. Dort wurden viele bayrische Spezialitäten kredenzt.Anschließend ging es mit einer Zahnradbahn in rasanter Fahrt teilweise mit mehr als 30 Grad Steigung auf den Wendelstein. Bei herrlichem Bergwetter mit sehr guter Fernsicht konnte weit in die österreichischen Alpen geschaut werden. Diese Aussicht wurde ausgiebig genützt. Daher wurde im Anschluss gleich ins Quartier nach Ettal gefahren. Dort fanden wir ein großartiges „Klosterhotel Ludwig der Bayer“ vor.Den 2. Tag fuhren wir zur Wieskirche, wo uns der dortige Pfarrer in ergreifenden Erklärungen die in den Deckgemälden enthaltenen Mythen sowie die Entstehung dieser Kirche erläuterte. Nach dem Mittagessen besuchten wir die Stadt Garmisch-Partenkirchen. Bei einer Stadtführung durch zwei Damen erfuhren wir allerlei Wissenswertes über diese –eigentlich zweigeteilte- Stadt und deren Entstehung. Die Fahrt klang mit einer Rundreise über Walchsee – Kochelsee aus. Die Klosterkirche in Ettal wurde dann von den Mitgliedern frei besucht.Am 3. Tag (14.9.) ging es über Seefeld nach Innsbruck, wo wir die Altstadt (Hofburg, Stadtplatz mit goldenem Dachl) besichtigten. Ein üppiges Mittagessen in Thaur im Gasthof Prunner konnte nur mit „Seniorensilber“ zur Gänze aufgebraucht werden. Auf der Heimfahrt kehrten wir dann noch beim „Wirt am Bach“ in Laakirchen ein.Es war ein gelungener und gemütlicher Ausflug, wo das Wetter an den beiden ersten Tagen ausgezeichnet war. Dazu wurde seitens der Reiseleitung Flexibilität gezeigt wurde. Daher ein römischer Einser an Obmann und Reisereferent Hans Fuchs.