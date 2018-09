Präsidenten-Übergabe bei den Soroptimistinnen: Hildegund Nöbauer übernimmt

20.09.2018, 15:14 Uhr

Übergabefeier in St. Martin

Unter der Präsidentschaft von Erika Leibetseder konnten vom Reinerlös der Veranstaltungen in den letzten zwei Jahren viele Bildungsprojekte und soziale Härtefälle unterstützt werden. Mit dem Schwerpunkthema Gewaltprävention wurde das Bewusstsein für dieses sensible Thema, besonders in Schulen im Bezirk, gefördert. In Form von Workshops, Vorträgen und Selbstbehauptungskursen für Mädchen stand dieses Thema somit oft am Stundenplan. Es wurden aber auch internationale Projekte gefördert sowie zahlreiche Veranstaltungen wie Firmenbesuche, Kabarett, Sektfrühstück, Preisverleihung und Konzerte organisiert.Bei der Übergabefeier in St. Martin wurden Grußworte von Pfarrer Reinhard Bell und Bürgermeister Wolfgang Schirz ausgesprochen. Rudi Schmidhofer, Präsident der Lions, freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Clubs. Generell ist die Zusammenarbeit unter den Rohrbacher Serviceclubs ausgesprochen gut.