Arnreit schlägt Titelverteidiger Urfahr

15.05.2017, 08:06 Uhr

Union Raiffeisen DIALOG telekom Arnreit brachte sich in der zweiten Runde im Meister Play Off der Frauen Faustball Feld Bundesliga mit einem 4:2 Erfolg über Titelverteidiger FBC Abau Urfahr wieder zurück in das Titelrennen.

ARNREIT. Eine Woche nach der bitteren Auftaktniederlage gegen Laakirchen präsentierte sich Arnreit beim Titelverteidiger in Urfahr von der besten Seite. Die Mühlviertlerinnen nutzten „ihre“ Verhältnisse bei vorerst nassen Bodenverhältnissen und wiesen die Gastgeberinnen mit 4:2 in die Schranken. „Damit liegen wir wieder im Plan Richtung Final 3 Teilnahme“, freut sich Kapitänin Karin Azesberger mit dem Team über diesen Erfolg.Am kommenden Sonntag ist Arnreit beim regierenden Hallenchampion Nußbach zu Gast, dort gab es zuletzt jeweils Niederlagen. Mit einer ähnlichen Leistung wie am Samstag in Urfahr kann aber Arnreit auch Nußbach Paroli bieten ist Trainer Martin Pöchtrager überzeugt.

Männer am Weg in die 1. Landesliga

Die Männer von Union Raiffeisen DIALOG sind mit Riesenschritten in Richtung erste Landesliga am Feld unterwegs. Mit zwei weiteren 3:0 Erfolgen über Gastgeber Union Peilstein und über SPG Traun/St. Martin behauptete Arnreit die Tabellenführung vor Froschberg 2.Auch im Cup sind die Arnreiter Männer bisher souverän unterwegs, sowohl gegen Union Waldburg 1 in der ersten Runde des OÖ. Cup als auch gegen Union Waldburg 2 in der 2. Cuprunde setzte sich Arnreit jeweils klar durch und freut sich auf den nächsten Gegner.