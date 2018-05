Arnreiterinnen gingen leer aus

07.05.2018, 08:28 Uhr

Die Union Raiffeisen DIALOG telekom Arnreit muss sich vor Heimpublikum geschlagen geben. Nach einem anfänglich starken Start und dem Sieg des 1. Satzes, mussten die Faustballerinnen die folgenden vier Sätze knapp an die Gegnerinnen aus Urfahr abgeben und verloren mit 1:4.

Männer gehen leer aus

Gerechte Punkteverteilung

ARNREIT. Im ersten Satz starteten die Arnreiterinnen mit viel Selbstbewusstsein in das Spiel, durch eine konsequente Spielweise und vielen Eigenfehlern auf Seiten der Urfahranerinnen gewannen sie den ersten Satz klar mit 11:6. Doch im zweiten Satz konnte FBC ABAU mit den Arnreiterinnen wieder gleich aufziehen. In den letzten drei Sätzen wurden die Abwehr und das Zuspiel durch zunehmenden Wind schwierig. Die Serviceangriffe der jungen Schlägerin Anika Hartl waren dabei wichtige Punkte, um mit den Urfahranerinnen auf Augenhöhe zu bleiben. Auch der Einsatz der altbewährten Abwehrspielerin Susanne Hartl, welche nach der Babypause die Mannschaft wieder tatkräftig unterstützt, war für Arnreit eine wichtige Stütze. Trotz starkem Kampfgeist mussten sich die Mühlviertlerinnen aber schlussendlich geschlagen geben. Mit ihrer Leistung sind sie trotzdem zufrieden: „Wir haben die Feldmeisterinnen unter Druck gesetzt und konnten den Zuschauern ein spannendes Spiel bieten. Leider hatten wir in der Verlängerung immer die schwächeren Nerven. Wir sind dennoch mit unserer Leistung zufrieden und nehmen den Schwung in die nächste Runde mit!"In der nächsten Runde, am 12. Mai, treten die Damen aus Arnreit in Wels gegen FSC Wels 08 an. Das Ziel ist es, gegen den Tabellennachbarn einen Sieg einzufahren und somit wichtige Punkte zu sammeln.Die 1. Landesliga Mannschaft kommt erfolglos aus der ersten Runde gegen Union Waldburg 2 und Union Compact Freistadt 2 muss sich die Union Raiffeisen DIALOG telekom Arnreit mit jeweils einem knappen 2:3 geschlagen geben. Die Unbeständigkeit in der Abwehr und im Zuspiel sowie die zusätzlichen Schwierigkeiten mit Wind und Bodenverhältnissen machte es den Arnreitern schwer, einen Sieg einzufahren.In weiterer Folge treffen Herrnbauer und Co. in Hirschbach auf DSG Union Hirschbach 2 und Askö Bruck/Peuerbach und werden versuchen, in Hinsicht auf den Aufstieg in die Bundesliga, Punkte zu sammeln.Die Damen der Landesliga mussten ebenfalls mit schwierigen Wind- und Bodenverhältnissen kämpfen. Im ersten Spiel gegen Union Ulrichsberg wurden den Arnreiterinnen die Unstimmigkeitn innerhalb der Mannschaft und die vielen Eigenfehler zum Verhängnis und so mussten sie das Spiel mit 3:1 abgeben. Im zweiten Spiel gegen Union St. Martin konnte die junge Mannschaft selbstbewusster ins Spiel starten und gewann das Spiel mit 3:0 für sich.In der 2. Runde, trifft die junge Mannschaft vor heimischen Publikum auf Union Peilstein und DSG UKJ Froschberg.