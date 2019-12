Aloisia Wipplinger erlaubte uns den Abdruck ihres selbstgeschriebenen Gedichtes.

SALZBURG. Bezirksblätter-Leserin Aloisia Wipplinger brachte ein Buch mit ihren Gedichten heraus. Die 90-jährige aus Gnigl schickte uns folgendes selbstgeschriebene Gedicht:

Weihnachtswunsch

Ich wünsch mit nicht Gold und Geld.

Und nicht die Schätze dieser Welt.

Ich wünsch mit keine großen Reisen

und auch nicht einen Rat der Weisen.

Was ich mir wünsche von euch beiden,

ist hoffe ich nicht unbescheiden.

Schenkt wöchentlich mir eine Stunde eurer Zeit,

das wäre es, was mich am meisten freut.

Doch nur, wenn ihr es von Herzen wollt,

ist es für mich mehr als Geld und Gold.