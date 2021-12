Das "Joseph Brot" hat jetzt auch in der Stadt Salzburg seine erste Filiale eröffnet.



SALZBURG. Nach dem Gastspiel bei einem Pop-up-Store im Arthotel "Blaue Gans" vor rund einem Jahr bietet die Waldviertler Brotmanufaktur ihre Bio-Sauerteigbrote jetzt an einem festen Standort in der Mozartstadt an. "Wir zählen in Wien bereits viele Salzburger zu unserer treuesten Kundschaft, daher kam oft die Nachfrage, unser Brot auch in Salzburg anzubieten", sagt der Gründer und Geschäftsführer von "Joseph Brot", Josef Weghaupt.

Eigene "Mozartknöpfe" für Salzburg



Für ihn ist es die erste Filiale außerhalb von Wien. Das Konzept der Brotmanufaktur bleibt auch hier dasselbe. Verarbeitet werden regionale Bio-Zutaten und längst vergessene Getreidesorten, alte Rezepte werden neu interpretiert und in der Brotmanufaktur weiterentwickelt. Speziell für Salzburg wurde jetzt der neue "Mozartknopf" entwickelt, ein Briochegebäck mit drei unterschiedlichen Teigen aus Nougat, Pistazie und Marzipan. Hergestellt wird der Mozartknopf in Handarbeit von Bio-Bauern aus Österreich.