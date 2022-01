Eine junge Partybesucherin, in der Stadt Salzburg, ließ sich von einer Beamtin nicht beruhigen und versetzte ihr Fußtritte und einen Faustschlag.

SALZBURG. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Wochenende in der Stadt Salzburg zu einer Verletzung gegen eine Polizeibeamtin. Die Beamten mehrere Streifenbesatzungen wurden am 23.01.2022, gegen 02:00 Uhr Nachts aufgrund von Lärm zu einer Wohnung gerufen.

Partygäste beschimpften Polizisten

Unmittelbar nach dem Eintreffen sollen sich einige der etwa zehn Partygäste gegenüber den Einsatzbeamten äußerst aggressiv verhalten haben. Wüste Beschimpfungen seien gefallen. Aufgrund ihres, trotz mehrmaliger Abmahnung fortgesetzten aggressiven Verhaltens wurde schließlich ein 17-jähriges Mädchen festgenommen.

Die Beamten nahmen eine 17-jährige fest, nachdem diese eine Beamtin verletzte.

Foto: Peter J. Wieland

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Doch das Mädchen dachte gar nicht daran. Im Zuge der Festnahme verletzte die 17-Jährige eine Beamtin mit Fußtritten und schlug der Polizisten mit einen Faustschlag ins Gesicht. Die weitere Vollziehung der Festnahme behinderten eine 15-jährige und eine 19-jährige ebenfalls durch äußerst aggressives Verhalten. Da sich die 15-Jährige trotz mehrmaliger Abmahnung nicht beruhigen ließ, wurde sie auch festgenommen.

Mädchen wird angezeigt

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Überstellung der 17-Jährigen in die Justizanstalt Puch-Urstein an. Das Mädchen soll wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, sowie schwerer Körperverletzung angezeigt werden. Ebenfalls werden mehrere Verwaltungsstrafanzeigen gegen alle Beteiligten Partygäste wegen aggressiven Verhaltens und Anstandsverletzung erstattet.



