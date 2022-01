Das "Haus des Rocks", im Salzburger Stadtteil Schallmoos stellt den Jubiläumssampler "Xtra Ordinary Vol. 25" als Quartettspiel vor, mit Stootsie als Joker.

SALZBURG. Viele können sich an die Schulzeit erinnern, als man in der großen Pause Quartett spielte. Das klassische Spiel wird nun vom Rockhouse neu aufgelegt – denn nach CDs, MP3-Codes und Retro-Kassette erscheint heuer der "Xtra Ordinarx Vol. 25" als Quartett zum Kartenspielen.

Der Sampler wurde im Saal des Rockhouse vorgestellt.

Foto: sm

hochgeladen von Sabrina Moriggl

36 Songs sind darauf gelistet, den Bonustrack liefert als "Joker" das Salzburger Original Michael "Stootsie" Steinitz – die dazugehörige Musik kann man mit beiliegendem Download-Code anhören. Jede Karte liefert dabei Informationen zu den Künstlern sowie spannende Hintergrund-Infos wie: "Wessen Song ist in weniger als 20 Minuten entstanden?"

Salzburger Musik als Aushängeschild

Wolfgang Descho, Geschäftsführer des Rockhouse, bezeichnet den Sampler als "Türöffner" für die Künstler und freut sich über die Bandbreite der 37 Songs, die von Indie über HipHop und von Rock bis Sythpop reichen. Zwischen 50 und 60 Einsendungen lagen dieses Jahr vor. Mittels Punktesystem – von einem Punkt bis zu 20 Punkten – wurde jeder Song bewertet. Das schuf die größtmögliche Fairness. "Es kommt auf den Song an: So wie er da liegt, wird er bewertet", erklärt Descho.



"Die Erfahrung zeigt, dass die wirklich guten Songs immer oben auf dem Sampler sind." Wolfgang Descho

Schade sei es für die Songs Nummer 38, 39 und 40, die laut Descho ebenso auf den Sampler gehört hätten. "Es ist natürlich bitter, aber es gibt auch noch ein nächstes Jahr", ermutigt der Musikkenner.

Um den Code auch haptisch vor der Vergessenheit zu bewahren, wählte Wolfgang Descho ein beiliegendes Quartett zum Kartenspielen.

Foto: sm

hochgeladen von Sabrina Moriggl

Der Sampler erscheint in einer Kleinauflage, kann online oder vor Ort im Rockhouse erworben werden und lässt nicht nur Erinnerungen an die Kindheit aufleben. "Das Quartett ist auch ein Zeitvertreib für Musiker im Tourbus oder verkürzt die Zeit in der Quarantäne."



Mehr aus der Stadt liest du >>hier<<

Weitere Beiträge von Sabrina Moriggl gibt es >>hier<<

Schau dir dazu auch diese Artikel an: Ro Bergman - "Es ist wichtig dranzubleiben"

Sie rockt die Küche im Rockhouse Salzburg

Für ein feines Konzert zurück zum Ursprung

Krönender Abschluss mit kreativen Tänzen