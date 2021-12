Über 60 handgenähte Teddybären haben im Dezember die Schneiderei des Salzburger Landestheaters in Richtung Kinderchirurgie bei den Salzburger Landeskliniken verlassen.



SALZBURG. Die Teddybären sollen dort stationierten oder ambulant behandelten Kindern Trost spenden. Die Idee dazu kreierte die Herrenschneiderin Veronika Steiner. "Ich habe mich mit dem Leiter der Kinderchirurgie in Verbindung gesetzt und gefragt, ob Bedarf an handgemachten Bärenpuppen besteht. Er war von der Idee begeistert und so haben wir uns ans Werk gemacht“, schildert Steiner.

Mit Watte gefüllte Teddybären



Anhand eines Schnittmusters wurden im Homeoffice unterschiedliche Bären genäht, der Kreativität waren dabei freilich keine Grenzen gesetzt. "Wichtig war nur, dass die rund 40 Zentimeter großen und mit Watte gefüllten Bären gut waschbar und auch für Kleinkinder oder Babys geeignet sind. Auf Pailletten, Knöpfe oder Ähnliches haben wir daher bewusst verzichtet", erklärt Steiner. Die Freude darüber war auch bei Primar Roman Metzger groß: "Mit den kindgerechten Teddybären befüllen wir heuer unseren Stationsadventkalender, eine ganz besondere Überraschung für unsere kleinen Patienten.