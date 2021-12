Wetter für Salzburg-Stadt

Mit meinbezirk.at seid ihr immer informiert! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort täglich in unserem Wetterausblick nachgelesen werden.

Ausblick für Donnerstag, den 30. Dezember: Regen am Vormittag und Nachmittag

Heute ist es in Salzburg Stadt den ganzen Tag über regnerisch. Heute starten wir mit einem Sonnaufgang um 7:58 Uhr in den Tag, während es ab 16:25 Uhr dunkel wird. Es ist mit Temperaturhöchstwerten von 13°C und Tiefstwerten von 6°C zu rechnen. In Salzburg Stadt ist es um 12:04 Uhr am wärmsten. Es wird etwas trüb. Heute erwarten Meteorologen keine starken Windböen. Außerdem wird ein UV-Index von 1 im Bezirk erwartet. Dieser ist als niedrig einzustufen. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.

Ausblick für Freitag, den 31. Dezember: Den ganzen Tag lang klar

Klar starten wir morgen im Bezirk in den Tag. Um 7:58 Uhr wird es hell und um 16:26 Uhr wird es wieder dunkel. Zugleich scheint die Sonne. Das Thermometer misst um 13:36 Uhr die Höchsttemperatur. Morgen erwarten Meteorologen keine starken Windböen. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.

Ausblick für Samstag, den 01. Jänner: Den ganzen Tag lang leicht bewölkt

Der Samstag verläuft meist leicht bewölkt in Salzburg Stadt. Der Sonnenaufgang findet um 7:58 Uhr statt, während die Sonne um 16:27 Uhr untergeht. Von einem Tiefstwert von 5°C klettern die Temperaturen übermorgen noch auf 12°C. In Salzburg Stadt ist es um 13:14 Uhr am wärmsten. Weiters ist mit leichtem Wind zu rechnen. Es wird ein UV-Index von 1 in Salzburg Stadt erwartet. Dieser ist als niedrig einzustufen. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.