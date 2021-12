Die Epidemie-Behörde der Stadt Salzburg meldet am vierten Adventwochenende zwei weitere Omikron-Fälle.



SALZBURG. Bei einem dieser Fälle handelt es sich um eine Kontaktperson der Kategorie 1. Diese war bereits abgesondert und hatte daher keine weiteren Kontakte.

Der zweite Fall betrifft eine Frau, die sich im angrenzenden Oberösterreich aufhält. Der Fall wurde daher an die dortigen Behörden abgegeben. Damit sind derzeit insgesamt sechs Omikron-Fälle in der Stadt Salzburg zu verzeichnen.

Bereits am Freitag wurde der vierte nachgewiesene Omikron-Fall in der Stadt Salzburg bekannt. Dieser betrifft eine Reiserückkehrerin aus Frankreich. Die Frau hatte an einer Geburtstagsfeier in Paris teilgenommen. Ihr dortiger Gastgeber und weitere Personen wurden später positiv getestet.

