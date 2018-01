Nachfolge für Kosmetik und Massage

19.01.2018, 16:53 Uhr

Aber jetzt:Meine Sport- und Heilmasseurin geht im März diesen Jahres in Pension. Daher suchen wir für den Anteil an der Gemeinschaftspraxis eine Nachfolge. Der seit 2008 aufgebaute Kundenstock ermöglicht für MASSAGE, SHIATSU, KOSMETIK & FUSSPFLEGE eine sofortige gute Auslastung.Die voll ausgestatteten 2 Behandlungsräume befinden sich im Salzburger Andräviertel. Küche, WC und Warteraum stehen zur Mitbenutzung zur Verfügung. Vor dem Haus befindet sich eine Bushaltestelle, ich selber komme lieber mit meinem Stadtrad.Da ich noch viele Jahre mit dem Rennrad unterwegs sein möchte, freue ich mich auf eine Nachfolgerin. Näheres unter www.dreiklang-salzburg.at, Anfragen an Frau Silvia Bauer Tel. 0664 50 16 472 oder g-fritz@usa.net.