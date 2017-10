Rheuma hat viele verschiedene Leiden

19.10.2017, 20:48 Uhr

Das Mini Med Studium informierte über Formen, Ausprägungen und Therapie von schmerzenden Gelenken und Knochen.

Einteilung von Rheuma

SALZBURG (ap). Jeder dritte Salzburger ist in seinem Leben damit konfrontiert. Und über 100 verschiedene Erkrankungen umfasst der Begriff Rheuma. Alle haben sie eines gemeinsam: Schmerzen und damit Einschränkungen des Bewegungsapparats. Dabei sind Gelenke, Knochen, Muskeln und Bindegewebe in irgendeiner Form vom Krankheitsgeschehen betroffen. Rheuma klingt simpel, ist aber sehr komplex. Das wurde auch den Besuchern beim Semesterstart des Mini Med Studiums im Hotel Heffterhof schnell klar. "170 Gelenke können im menschlichen Bewegungsapparat erkranken", erläutert die Oberärztin der Rheumaambulanz der Universitätsklinik für Innere Medizin 3 der SALK und PMU, Andrea Studnicka-Benke. Eine Einteilung kann getroffen werden in entzündliche (wie Arthritis), nicht-entzündlich rheumatische (wie Arthrose) beziehungsweise stoffwechselbedingte rheumatische (unter anderem Gicht) Erkrankungen. Rheuma ist wie oft fälschlich angenommen keine Alterserkrankung. Im Gegenteil: Rheumatische Krankheiten können in jeder Altersphase auftreten. Chronisch entzündlich-rheumatische Systemerkrankungen beginnen besonders häufig um das 40. Lebensjahr. "Frauen sind meist häufiger als Männer von diesen Rheumaformen betroffen", weiß Studnicka-Benke.

Früherkennung ist wichtig

Medikamentöse Therapie

Ein gutes Leben trotz Rheuma

Einladung zur nächsten Veranstaltung

"Viele Betroffene warten zu lange, bis sie einen Arzt aufsuchen, weil sie bei ihren Symptomen nicht an Rheuma denken. Dabei geht wertvolle Zeit verloren, um entzündliche Prozesse einzudämmen und die Lebensqualität zu verbessern", so die Internistin, die auch verriet, dass dank neuester Medikamente in den letzten Jahren kein Patient mehr in den Rollstuhl musste. Und: Bewegung ist bei Rheuma immer gut, ebenso wie eine Gewichtsabnahme bei Übergewicht.Auf die verschiedensten Pharmazeutika und ihre Wirkung auf unterschiedliche Ausprägungen von Rheuma ging im Rahmen des Mini Med Studiums auch der Facharzt Oskar Psenak ein. Gezielt eingesetzt können je nach dem Schmerzmittel, entzündungshemmende Schmerzmittel, Kortisonpräparate, Basistherapie oder Biologika Abhilfe schaffen. "Generelle Therapieziele in der Rheumatologie sind für uns neben der Schmerzreduktion, einer Verdrängung der Schwellung und einer Verbesserung der Beweglichkeit auch der Erhalt der alltäglichen Belastbarkeit sowie der Einschluss in den Arbeitsprozess."Wer Risikofaktoren wie Übergewicht, Rauchen und ungesunde Ernährung ausschaltet, sich ausreichend bewegt, für eine gute pharmakologische Kontrolle der systemischen Entzündung sowie für regelmäßige Kontrollen beim Facharzt für Rheumatologie sorgt und die richtig dosierten Medikamente einnimmt, kann Schmerzen lindern und Behinderungen einschränken", so Psenak.Der nächste Vortrag findet amstatt. Dann mit dem Thema:Als Referent fungiertvon der Univ.-Klinik für Innere Medizin I, Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen.