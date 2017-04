Frühlingsfest im Kinderhilfe Haus Salzburg

27.04.2017, 12:28 Uhr

Bauarbeiten starten nächstes Jahr

"Um in Zukunft noch mehr Familien helfen zu können, planen wir den Bau eines eigenständigen Gebäudes mit rund 20 Appartments direkt am Gelände des LKH Salzburg. Nächstes Jahr starten die Bauarbeiten", erklärte Sonja Klima. Schirmherrin des Hauses und seit 2009 als Unterstützerin mit dabei ist Alexandra Meissnitzer: "Ich bin stolz und dankbar, dass ich einen kleinen Beitrag zur Unterstützung leisten darf. Es ist sehr wichtig, dass Eltern kranker Kinder Tag und Nacht in der Nähe sein können. Das gibt so viel Sicherheit und nimmt den Kleinen die Angst vor dem Alleine sein.“Seit der Gründung der Ronald McDonald Kinderhilfe in Österreich konnte für rund 14.500 Familien ein „Zuhause auf Zeit“ in Kliniknähe geschaffen werden. In den derzeit vier Häusern in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck werden jährlich 900 Familien beherbergt. Für die Kinder ist die Nähe ihrer Familien extrem wichtig, denn sie kann den Heilungsprozess um bis zu ein Drittel beschleunigen.