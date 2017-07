175 Jahre Doppler-Effekt bringt erstmals (und einmalig) Ausschreibung für Kunstpreis

18.07.2017, 10:44 Uhr

Doppler-Fonds und der Salzburger Flughafen schreiben Kunstpreis aus. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Bewerbungen können bis 31. Juli eingereicht werden.

Der Christian-Doppler-Kunstpreis beinhaltet eine Ausstellung und einen Preis als Hommage an den weltberühmten Salzburger Naturwissenschafter und Vater der Luftfahrt. Ausgewählte Arbeiten von voraussichtlich fünf Künstlerinnen und Künstlern werden von 13. September bis 10. Dezember in einer Ausstellung in der Artport Galerie am Salzburger Flughafen gezeigt. Dafür eignen sich die Techniken Grafik, Malerei und Fotografie sowie Video.

Thema des Wettbewerbs



So kann man sich bewerben

Das Thema ist, dem Anlass entsprechend, die Arbeit und der Mensch Christian Doppler, sein Wirken in der Wissenschaft und in der Flugtechnik.Bewerben können sich Kunstschaffende, die in Österreich oder im Salzburg benachbarten Grenzraum geboren sind oder hier ihren Hauptwohnsitz seit mindestens fünf Jahren haben. Einzureichen sind Bildmaterial von Arbeiten, die zu dem oben beschriebenen Thema entstanden sind oder geschaffen werden, Kataloge und Fotomaterial, die über das weitere Schaffen Auskunft geben, eine Biografie und Videos.Einreichungen sind unter dem Betreff "Ausstellung Christian Doppler" an die Kulturabteilung des Landes Salzburg, Referat Kunstförderung, Kulturbetriebe und Kulturrecht, Postfach 527, 5010 Salzburg, zu senden. Weitere Auskünfte bei Dietgard Grimmer, Telefon +43 662 8042-2099 oder -2149, E-Mail traklhaus@salzburg.gv.at.