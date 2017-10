Känguruh, Krokodil oder Zebra, das ist hier die Frage!!!!

15.10.2017, 20:53 Uhr

im Volksgarten in Salzburg ( http://www.streetfood-festival.eu/info.html )! Und die ("Fleischtiger"-) Besucher hatte die Qual der Wahl an exotischen Fleischsorten, es boten sich u.a. Känguruhspiesschen, Krokodilburger, Bisongerichte oder Straußenmedaillons an. Aber wer es weniger Safarimäßig mochte, kam auch zum Zug, denn die Klassiker wie Pfannkuchen und Cupcakes oder Hühnchenkeulen und Bioburger wurden ebenfalls angeboten. Der süße Hit aus den östlichen Ländern, die Baumkuchenart mit dem leicht Zungenbrecherischen Namen "Kürtöskalacs" bruzelte im Ofen, ein leckerer Neuzugang auf den Märkten in Salzburg. Biolimonaden, knallbunte Getränke und Craft Beer sorgten für die Deckung des Flüssigkeitsbedarf der zwei heissen Veranstaltungstage. So kostete man sich durch die Nationen und teilte sich die Bänke mit den ebenfalls begeisterten Gästen - was für ein buntes kulinarisches Fest der Sinne!Hinter dem erfolgreichen Konzept steht der Showproduzent und Catering Profi Jochen Auer und sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH, das schon Superstars wie die Rolling Stones, Paul McCartney, Depeche Mode, Pink, Metallica oder Lady Gaga mit den Kochgenüssen beglückte. Bereits 2016 tourte der European Street Food Festival monatelang durch ganz Österreich und erfand damit ein ganz neues Konzept von internationalem Showcooking.