Rotes Kreuz fährt mit neuem Design

19.04.2017, 23:54 Uhr

Nach 20 Jahren bekommen die Fahrzeuge des Roten Kreuzes einen neuen Look.

„Speziell im Frontbereich und auf den Seiten sind unsere Einsatzfahrzeuge mit größeren Gelb.-Reflex-Bereichen in Zukunft noch sichtbarer, was die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht“, erklärt Bernd Petertill, der als stellvertretender Landesrettungskommandant den einjährigen Designprozess begleitete.In den Designprozess eingebunden war auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit. Damit das Schutzzeichen des Roten Kreuzes zusätzlich mehr Kraft verliehen bekommt, wurde bewusst die Anzahl an vorhandenen Schriftzügen reduziert. „In Salzburg wurde das neue Design als erstes umgesetzt. In diesem Jahr folgen noch 16 weitere Fahrzeuge im neuen Design“, sagt Petertill.



Bundesweit einheitlich

Bis 2025 sollen alle Rotkreuz-Fahrzeuge österreichweit das neue Design erhalten. Umgerüstet wird schrittweise mit jedem neuen Fahrzeug. „Was uns als Rotes Kreuz besonders freut, ist, dass es nach langen Jahren geschafft wurde, ein österreichweit einheitliches KFZ Design zu finden“, sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer. Die Kosten belaufen sich pro Fahrzeug auf rund 1.200 Euro. „Ein geringer Preis dafür, dass wir die Sicherheit unserer Mitarbeiter erhöhen“, sagt Holzer und ergänzt: „allein Blaulicht und Folgetonhorn sind teurer.“