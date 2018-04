Landtagswahl Salzburg 2018: So wählt die Stadt Salzburg

22.04.2018, 15:30 Uhr

Das Ergebnis der Salzburger Landtagswahl in der Stadt Salzburg – die untenstehende Grafik wird laufend aktualisiert und zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand.

SALZBURG (sm). Am heutigen Sonntag, 22. April, wird in Salzburg ein neuer Landtag gewählt. Wir informieren Sie am Wahltag ausführlich über das Ergebnis und die Reaktionen der Politiker.

Die Qual der Wahl - welche Partei darf´s sein?

So wählten die Salzburger:

97.346 Wahlberechtige in der Stadt Salzburg gaben heute in 163 Wahllokalen ihr Kreuzerl ab. Vor allem die "Middle Ager" kammen bei dieser Wahl zum Zug. Das Durchschnittsalter liegt bei mehr als 50 Jahren. Rund ein Fünftel der Wahlberechtigten im Land Salzburg gehören dieser Altersgruppe an. 2013 betrug der Durchschnitt noch 49,2 Jahre.Mit acht kandidierenden Parteien - ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ, FPS, NEOS, KPÖ, und MAYR ist die bevorstehende Wahl Spitzenreiter. Noch nie hatten die Salzburger eine so große Auswahl. Zuvor standen jeweils zwischen vier und sieben Parteien auf den Stimmzetteln.