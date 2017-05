Raumordnungsnovelle nützt nicht Ortskernen, sondern Online-Handel

10.05.2017, 14:33 Uhr

Vertreter Österreichischer Shopping-Center nehmen Stellung zur geplanten Salzburger Raumordnungsnovelle

Mit der Salzburger Raumordnungsnovelle würde ein gesunder Wettbewerb verhindert und stattdessen quasi ein Nullwachstum und eine planwirtschaftliche Zuweisung von Handelsflächen entstehen, kritiseren Österreichs Fachvereinigung für Einkaufszentren (ACSC). Die Folge wäre nicht die von der Politik gewünschte Belebung verwaister Ortskerne, sondern ein weiterer Kaufkraftabfluss an das Internet und an jene Regionen, die Entwicklungsmöglichkeiten zulassen – wie Oberösterreich und Bayern.

Nicht Einkaufszentren, sondern gesellschaftliche Entwicklungen haben Ortskerne geleert

Anstelle einer Flächenbegrenzung fordert Stephan Mayer-Heinisch, Obmann des ACSC (Austrian Council of Shopping Centers) die Qualität eines Standortes in die Bewertung eines Projektes mit einfließen zu lassen. "Einkaufszentren haben das Potenzial, kulturelle, soziale und öffentliche Einrichtungen wie Theaterbühnen, Kindergärten oder Polizeiposten zu integrieren. Gut gemachte und gemanagte Einkaufszentren sind nichts anderes als überdachte Einkaufsstraßen“, so Mayer-Heinisch.Eines der Ziele der aktuell geplanten Salzburger Novelle des Raumordnungsgesetztes (ROG) ist die Revitalisierung der Orts- und Stadtkerne. „Dies ist ein wichtiges Ziel, das wir als ACSC ausdrücklich unterstützen. Der zur Erreichung dieses Ziels gewählte Lösungsansatz fußt aber auf einer fundamental falschen Annahme: Der Gesetzgeber geht davon aus, dass der stationäre Handel Schuld an der Verödung der Ortskerne sei. Dem widersprechen objektiv betrachtet die Fakten“, betont Christoph Andexlinger, stellvertretender Obmann des ACSC.Nicht der Handel, sondern gesellschaftliche Entwicklungen und politische Entscheidungen der letzten Jahrzehnte hätten dazu geführt, dass das Leben und die Frequenz aus den Ortskernen verschwunden sind, so Andexlinger. So würden fehlende Arbeitsplätze und Betriebe in den Ortskernen die Menschen zu Pendlern machen – der Einkauf werde somit auf der Strecke erledigt. Vor allem berufstätige Mütter hätten nur wenig Zeit für den Einkauf udn würden diesen so schnell udn so mobil wie möglich erledigen. Zudem seien mit der Schließung oder Verlagerung von Behörden, Gerichten, Postämter, Polizeiposten und anderem wichtige Frequenzbringer aus den Ortskernen verschwunden. Aber auch die Politik der Umfahrungsstraßen habe die Ortszentren geleert.