SALZBURG . Tourismusbetriebe stehen durch die Covid-19-Pandemie stark unter Druck. Um in einer kritischen Situation eine fachliche Hilfe zur Seite zu haben, haben sich drei Experten unterschiedlicher Fachrichtungen zu einem Beraterteam für familiengeführte Hotels in der Premium-Klasse zusammengeschlossen.



"Das, was über Generationen aufgebaut wurde, scheint in Schieflage zu geraten. Wenn dann auch noch die Frage nach der Sinnhaftigkeit dazukommt, sind wir am Zug", sagt der Unternehmensberater Alfred Winkler.

Neben Winkler besteht das Team aus Julia Skardarasy (peak:hotel consulting) und Engelbert Lainer-Wartenberg (changing colours).

Perspektiven in der Krise

Die Schwerpunkte von Julia Skardarasy liegen in der operativen Beratung, dem Personalmanagement und der Konzeptionierung. Engelbert Lainer-Wartenberg ist als ehemaliger Hoteldirektor (Schloss Pichlarn/Schlosshotel Fuschl, "Traumschiff" MS Deutschland) für das operative Management zuständig. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Krise geratene Hotels wieder auf Kurs zu bringen. Dabei werden sowohl finanzielle Lösungspläne als auch Konzepte zur Um- bzw. Neustrukturierung (betriebswirtschaftlich, organisatorisch, strategisch) erstellt sowie mentale Stärke und Mitarbeitermotivation vermittelt. Alle drei haben in ihrer langjährigen Berufslaufbahn schon Krisen erlebt und erfolgreich gemeistert. Die Beratungskonzepte werden individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Betriebes abgestimmt. Es ist ihnen wichtig, dass die betriebseigene "Seele" und die Authentizität des Familienbetriebes erhalten bleiben.

Dialog von Mensch zu Mensch

Der Unternehmensberater Alfred Winkler führt seit 30 Jahren die „SABU-Consult – Institut für ganzheitliches Wirtschaftsservice“ in Grödig. Im Hotel-Beraterteam deckt er neben dem finanziellen auch den betriebswirtschaftlichen und fördertechnischen Part ab. Sein Ziel ist es, die Betriebe nachhaltig zu stärken, damit diese den künftigen wirtschaftlichen Herausforderungen dynamisch entgegentreten können. Dabei arbeitet der Wirtschaftsberater, Trainer und Soziologe immer wieder mit den verschiedensten Fachexperten branchenübergreifend zusammen. Zu diesen Experten zählen u. a. Rechtsanwälte, Notare, Baumanagement-Projektleiter, Wirtschaftsprüfer und Public-Relations-Berater.

Alfred Winkler setzt auf Dialog von Mensch zu Mensch

