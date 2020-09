Jahreshauptversammlung 2020 und Neuwahlen beim Wegeverschönerungsverein Hallstatt

Der Wegeverschönerungsverein (gegründet 2012) hält heuer seine 5. Hauptversammlung ab und Obfrau Roswitha Seethaler zieht Bilanz über die vergangenen zwei Jahre. Herzlich begrüßt wurden Bgm. Alexander Scheutz und Vizebgm. Alfred Gamsjäger sowie die anwesenden Mitglieder und einige interessierte Zuhörer. Der Rückblick der Obfrau zeigt, dass der Verein mehrere Projekte in den Jahren 2018 – 2019 umgesetzt hat. Das Großprojekt „Sanierung Gaiswandweg“ im Ortsteil Markt mit 67 Stufen wurde mit 94 Säcken Zement in 142 Stunden durchgeführt. Außerdem mussten im Frühjahr alle Wege gesäubert und gekehrt werden und im Sommer verschieden Mäh- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Helmut Schenner und Hermann Pilz berichteten den Anwesenden detailliert über die verschiedenen Arbeiten. Corona bedingt konnten im Jahr 2020 keine Arbeiten durchgeführt werden und die anfallenden Arbeiten werden im Jahr 2021 neu überdacht. Außerdem wird die Obfrau Seethaler verschiedene Anregungen aus der Bevölkerung in die bevorstehenden Arbeiten einbinden. Kassier Alfred Hemetzberger legte einen positiven Kassabericht vor und erhielt von der Versammlung die Entlastung. Die Neuwahlen 2020 brachten einstimmig folgenden Vorstand: Obfrau Roswitha Seethaler, Stvtr. Helmut Schenner und Hermann Pilz, Schriftführerin Gisela Kalchschmid, Stvtr. Alfred Gamsjäger, Kassier Alfred Hemetsberger, Kassaprüfer Martina Scheutz, Alfred Gamsjäger. In seinen Grußworten lobte Bgm. Alexander Scheutz neben den fachmännischen Arbeitseinsätzen auch die gute Zusammenarbeit im Verein und sagte weitere Unterstützung für die nächsten größeren Projekte zu. Mit einem Dank an alle Geld- und Sachspender und der Hoffnung auf eine unfallfreie und erfolgreiche neue Periode, beendete Obfrau Roswitha Seethaler die Versammlung.