Für die Rückrunde im Fußball-Unterhaus wollen sich die Teams aus dem Salzkammergut mit Testspielen ideal vorbereiten.



SALZKAMMERGUT. Den Start in die Vorbereitung macht die ASKÖ Vorchdorf im Jänner, die restlichen Teams aus der Region ziehen im Februar nach. Aufgrund der voraussichtlich niedrigen Temperaturen und möglichen Schneefalls weicht man auf die Kunstrasenplätze in Gmunden und Bad Wimsbach aus.

Steirischer Gegner für Ischl

Offiziell testet der SV ZeBau Bad Ischl nur einmal, und zwar am 11. Februar gegen den SC Liezen (Steiermark) aus der Landesliga. Weitere Testspiele stehen derweil nicht am Programm, schon am 26. Februar wartet Allhaming/Weißkirchen in der OÖ-Liga auf die Kaiserstädter.

Dichtes Programm in Blau-Weiß

Deutlich mehr Terminfreiheiten hat Landesligist SV Gmunden. Gegen Gunskirchen aus der BL Süd startet man in die Vorbereitung (5. Februar), ehe eine Woche später das Testspielhighlight gegen die Jungen Wikinger Ried (Regionalliga Mitte) wartet. Die folgenden Heimspiele bestreiten die Kicker vom Traunsee gegen Bad Hall (19. Februar), Edelweiß Linz (26. Februar), SV Haka Traun (5. März) und Viktoria Marchtrenk (12. März). Erst am 19. März kehren die Blau-Weißen zurück in den Ligaalltag.

Viel Arbeit, viele Derbys

In Vorchdorf blieb man bei der Festlegung der Testspielgegner eher in der Region. Schon im Jänner hat man Krenglbach zu Gast, es folgen Scharnstein, Eberstalzell, Schwanenstadt, Ansfelden und Sattledt. Viel Arbeit hat auch die ASKÖ Ohlsdorf vor sich: Am Programm stehen Pettenbach, St. Magdalena, Munderfing, Attnang, Bad Wimsbach und Schwanenstadt. Bei der Union Gschwandt stehen Lambach, Altmünster, Ebensee sowie zweimal Schwanenstadt am Plan. Schon in der Vorbereitung darf man sich also auf viele Derbys freuen.