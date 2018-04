Bauamt St. Wolfgang hat Bewährungsprobe bestanden

26.04.2018, 09:00 Uhr

Großteil der Verfahren im geplanten Zeitraum positiv abgeschlossen

ST. WOLFGANG. Als vor zwei Jahren die groben Probleme im Bauamt der Marktgemeinde St. Wolfgang zu Tage traten, wandte sich Bürgermeister Franz Eisl mit folgendem Versprechen an die Bevölkerung: „Trotz aller zu befürchteten Schwierigkeiten steht für uns eine bürgerfreundliche Aufarbeitung der offenen Punkte an vorderster Stelle." Heute kann der er mit Freude mitteilen, seine Ankündigung umgesetzt und sein Versprechen gehalten zu haben. Zum Stichtag 30. April 2018 sind nun mehr als 95 Prozent der über 700 offenen Bauverfahren erstinstanzlich mit samt den nachrangigen Behördenverfahren abgeschlossen. „Die Erledigung war ein Kraftakt einer gut aufgestellten Verwaltung“, so Eisl. Für den Bürgermeister sind drei Gründe für die gute Abwicklung ausschlaggebend: das Zusammenwirken des neuen Teams in der Gemeinde, hilfsbereite und fachlich kompetente Partner bei den Landes- und Bezirksbehörden und vor allem die konstruktive Mitarbeit der betroffenen Grundbesitzer und Bauherren. „Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und vor allem bei meinem Team für die tolle Arbeit und bei den betroffenen Bauwerbern für die Geduld“, so Bürgermeister Franz Eisl, der abschließend mit Freude feststellt: „In dieser schwierigen Zeit wurde der großartige Zusammenhalt der Wolfgangerinnen und Wolfganger erneut unter Beweis gestellt, das macht mich ein wenig stolz und gibt uns allen Kraft für die zukünftigen Aufgaben“. Die noch offenen rund 5 Prozent der Verfahren sollen bis zum Herbst positiv erledigt werden, so der Bürgermeister.