Fitness-Bloggerin Tamara Humer im Interview: Authentizität durch Facebook & Co

19.07.2017, 16:30 Uhr

Ich nutze Facebook privat sowie geschäftlich, allerdings ist bei mir die Grenze oft nicht eindeutig ersichtlich, weil ich ja privat sowie im Beruf viel mit Sport und Ernährung zu tun habe. Am besten gefällt mir, dass ich auf meiner Facebook-Seite ( Tamara Humer- Let me fit you ) sowohl Rezepte oder berufliche Veranstaltungen, aber auch meine privaten Erfolge im Sport posten kann. Dadurch wird man viel zugänglicher für potentielle Neukunden und die Posts wirken authentisch. Ich kann damit zeigen, dass ich mein Wissen nicht nur predige, sondern auch verkörpere.

Derzeit habe ich noch viele Projekte laufen, die meine Zeit beanspruchen und komme daher nicht regelmäßig zum Posten. Geplant sind aber in nächster Zukunft 2 Vormittage/Nachmittage in der Woche, die für die Social Media Pflege aufgewendet werden. Ich bekomme vor allem per Privatnachricht oder persönlich sehr viel Feedback. Ich kriege Fotos geschickt, wo meine Rezepte nachgekocht wurden, Anfragen, Lob und auch viel Motivation. Oft dauert es leider noch ein paar Tage bis ich Zeit habe zu antworten, aber ich freue mich immer wieder extrem über jede einzelne Rückmeldung.Derzeit wende ich kein Geld für Werbung auf den Social Medias auf. Ich kann es mir aber durchaus vorstellen. Ich habe einige Marketingseminare besucht und mit Facebook-Werbung könntest du deine Zielgruppe theoretisch so sehr einschränken, dass nur eine bestimmte Person deine Posts sehen kann. Man kann daher die Werbung wirklich gut auf die gewünschte Zielgruppe abstimmen.Ich denke, dass es von der Zielgruppe abhängig ist, welcher Kanal gewählt wird. Blogeinträge sind oft informativer und ausführlicher gestaltet als Facebook-Postings. Nicht jeder ist auf Social-Media-Kanälen registriert, und dafür gibt es dann die Möglichkeit sich auf meiner Homepage zu informieren. Ich werde die Inhalte meines Blogs mit meiner Facebook Seite und einem YouTube Kanal verbinden. Die Inhalte werden ähnlich sein, aber an das jeweilige Publikum angepasst. Letztendlich ist ein Mix aus allen Kanälen zielführend.Diese Videos zu machen ist sehr aufwendig und erfordert viel Zeit, weshalb dieser Kanal derzeit noch nicht so aktiv ist. Geplant ist es auf jeden Fall eigene Rezepte, Berichte, wichtige Infos und auch Trainingsvideos zu posten. Natürlich möchte ich diesen Kanal mit meiner Firma verbinden, geplant sind z.B Videos passend zu meinen Trainings- und Ernährungsplänen, um meinen Kunden die Ausführung zu erleichtern. Diese Videos werde ich auch noch für ein weiteres großes Projekt verwenden, welches erst 2018 umgesetzt wird – lasst euch überraschen.Ich sehe in den Internet Plattformen definitiv meine Zukunft. Unabhängig vom Alter ist es viel einfacher das richtige Publikum kostenlos oder kostengünstig anzusprechen. Ich kann dadurch Kunden akquirieren, die ich aufgrund geographischer Distanz andernfalls nie ansprechen könnte. Ich biete ja auch fast alle meiner Leistungen online an, dieses Angebot wird sogar derzeit besser angenommen als das persönliche Gespräch. Natürlich ist es auch wichtig auf dem klassischen Weg Werbung machen: Visitenkarten, Flyer, Autoaufkleber etc. sind schon in Fertigung.