Karate Sportunion Altmünster

29.04.2018, 15:04 Uhr

Beim Karate Eurocup in Zell am See waren die einzelnen Kategorien sehr stark und hochkarätig besetzt. Von der Sportunion Altmünster stellten sich 9 Karateka den Herausforderungen.Das Kata-Team U 12 mit Treml Anna, Zellinger Maris und Janecek Nadine holte sich hinter Deutschland und Schweiz Bronze. In den Einzelbewerben ging es ihnen nicht so gut. Sie mussten teilweise gegen KämpferInnen aus der Schweiz antreten, die sehr dominierten.Janecek Nadine schaffte es bis in die 3. Runde, die sie dann verlor.Scheucher Wilma verlor in der Trostrunde um den 3. Platz auch gegen eine sehr gute Kämpferin aus der Schweiz. Am Ende belegte sie den 5. Platz.