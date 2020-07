Seit 30 Jahren unterstützen sie den Nachwuchs ihres Ortsvereins: der ATSV Bums'n Stammtisch. Zum Jubiläum gab's Schnitzel und eine runde Seiterl vom Wirt.

SCHÄRDING (bich). Es ist Samstag Mittag. Das Wirtshaus zur Bums'n füllt sich. Geschirr klappert, Gläser klirren beim Anstoßen, das Stimmengewirr wird lauter. An den Tischen wird schwadroniert, fachgesimpelt und über Gott und die Welt diskutiert. So auch am ATSV Bums'n Stammtisch. Und das seit gut 30 Jahren. Denn auf Initiative des bereits verstorbenen Heinz Leger treffen sich jeden Samstag durchschnittlich 20 Anhänger des ATSV Schärding. Um gemeinsam Mittag zu essen, sich zu unterhalten und ihren Herzensverein zu unterstützen.

"Auf dem Tisch steht immer ein grünes Sparschwein. Und jeder, der kommt, wirft halt etwas rein", erklärt Gründungsmitglied Erich Scharnböck.

"Mit dem Geld unterstützen wir seit den Anfängen unserer Runde die Jugend des ATSV Schärding", fügt Günther Reitinger hinzu. Etwa mit einem Zuschuss für die Weihnachtsgeschenke. "400 bis 500 Euro kommen da in Summe schon zusammen", überschlägt er.

Besondere Treffen habe es in der langen Stammtischzeit viele gegeben. So habe es sich eingebürgert, dass zu Geburtstagen jeder eine Runde zahlt. Oder ein Essen. Zum 30-jährigen Jubiläum gab's ein gemeinsames Schnitzel essen aus der Stammtischkasse – samt einer Seiterlrunde vom Bums'n-Wirt Heli. Lustig geht's dabei fast jeden Samstag zu. "Wir haben einen tollen Zusammenhalt. Fad wird's nie. Weil bei uns rennt der Schmäh", meint Erich Wöhl. "Da kann es dann schon passieren, dass es plötzlich fünfe Nachmittag is' und du sitzt noch immer", schmunzelt Scharnböck.