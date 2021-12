Der Josef Heindl Verlag brachte Mitte Dezember 2021 einen völlig neu überarbeiteten Band II des Buches "Schärding – Geschichte und Gegenwart" heraus.

SCHÄRDING. Autor Mathias Herrmann erzählt im Interview was die Leser Neues erwartet, was eine wahre Herkulesaufgabe darstellte und woher die Bilder im neuen Band stammen.

2015 hat der Josef Heindl-Verlag erstmals das Buch "Schärding – Geschichte und Gegenwart" herausgegeben. Nun erscheint ein zweiter, völlig überarbeiteter Band. Was erwartet die Leser Neues?

Herrmann: Gute zwei Drittel sind komplett neu, nur was an Bildmaterial und Texten wirklich gut war, wurde übernommen. Sehr stolz bin ich auf die Hintergrundgeschichten, es war

viel Arbeit diese zusammenzutragen. Besonders die zeitgenössischen Texte in Kombination mit den Bildern ergeben eine stimmige Atmosphäre.

Wie kam’s zu der Neuauflage? Und wer hat daran mitgewirkt?

Die eigentlich sehr hohe erste Auflage war nach fast einem Jahr verkauft, mit diesem Erfolg hatte ich nicht gerechnet. Für den ersten Band hatte ich mir knapp ein Jahr Zeit genommen, der zweite ist neben der normalen Arbeit in knapp zwei Monaten entstanden – eine wahre Herkulesaufgabe. Ohne der unerschütterlichen Birgit Aichinger von der Werbeagentur Direttisissima und ihrer aufmunternden Worte, wäre ich manchmal fast an der Aufgabe verzweifelt.

Woher stammen die Bilder und Geschichten?

Einige der Bilder stammen aus einem eigenen Archiv und von vielen netten Schärdingern, die mir ihre Bilder zum Scannen überlassen haben. Besonders hervorheben möchte ich aber Konsulent Norbert Leitner, der mir nicht nur tolles Bildmaterial, sondern auch viele interessante Hintergrundinformationen lieferte. Es bedarf vieler Quellen um so ein Buch zu machen, nicht ohne Grund ist das Impressum sehr lang.

Ab wann gibt’s das Buch zu kaufen und wie viel kostet es?

Das Buch ist seit dem 13. Dezember 2021 bei uns in der Buchhandlung, auch mit Click and Collect, erhältlich und kostet 28,90 Euro.

Ihr Lieblingsbild und ihre Lieblingsgeschichte im neuen Band?

Lieblingsgeschichte ist definitiv die "Lumpereien in der Stadtgeschichte", die Karl Gruber in seinem Buch von 1915 niedergeschrieben hat. Hier möchte ich aber nicht zu viel verraten. Bei den Bildern tue ich mich wirklich schwer, es sind einfach zu viele Lieblinge dabei.

