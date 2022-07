Jan Kalinke aus Wesenufer rätselte sich zum "Känguru-König". Er wurde bei dem Mathematik-Wettbewerb Landessieger in seiner Alterklasse.

WALDKIRCHEN, SCHÄRDING. Jan Kalinke besucht die vierte Klasse Volksschule in Waldkirchen am Wesen. Beim "Känguru der Mathematik", einem Bewerb in dem es ums schnelle Lösen von Logik-Aufgaben geht, holte er sich den Landessieg. Er hatte in seiner Altersklasse die meisten Punkte aller Teilnehmer in Oberösterreich. Beim Bewerb gilt es, 24 Aufgaben aus den Bereichen Logik und Mathematik in 60 Minuten zu lösen. Die ganze Volksschule Waldkirchen und besonders seine Klassenlehrerin Maria Sigl zeigte sich stolz auf den erfolgreichen Känguru-König.