Die Mitglieder der Feuerwehr Schulleredt absolvierten am 21. November die Branddienstleistungsprüfung in den Stufen Bronze und Silber.

ANDORF. Die vor wenigen Jahren neu eingeführte Branddienstleistungsprüfung soll den Umgang der Feuerwehrkameraden mit den eigenen Gerätschaften und Fahrzeugen verbessern. Aus diesem Grund gibt es auch je nach Ausrüstung der Feuerwehren verschiedene Szenarien. Bei der Feuerwehr Schulleredt mit ihrem Löschfahrzeug wurden die drei Brandannahmen Heckenbrand, Holzstapelbrand und Flüssigkeitsbrand geprüft. Vor Bekämpfen des Brandes wird von jeder Teilnehmer in Sachen Fahrzeugkunde überprüft, indem zwei zugeloste Gerätschaften bei komplett geschlossenem Fahrzeug positionsgenau gezeigt werden.

In Schulleredt traten 28 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen im Alter zwischen 17 und 63 Jahren zur Prüfung an. Eine Gruppe legte die Bronzeprüfung ab, drei Gruppen traten für die Silberabzeichnung an. Da im Dezember wieder ein Lockdown ausgerufen wurde, zog man die Prüfung vor. In den Tagen davor musste daher besonders intensiv trainiert werden. Ein Dank an das Bewerterteam, das sich kurzfristig den letzten „freien“ Tag für die Prüfung Zeit genommen hat. Nach etwa vier Stunden und ebenso vielen Durchgängen, bei denen zufälligerweise alle drei Szenarien mindestens einmal gezogen wurden, konnte das Bewerterteam unter den Augen von Andorfs neuem Bürgermeister Karl Buchinger und des Bezirks-Feuerwehrkommandanten Alfred Deschberger, die Abzeichen an alle 28 Feuerwehrmitglieder übergeben werden.