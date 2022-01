Besucher der Waldweihnacht und Baumkronenweg spendeten auf Waldweihnacht 2021 für Härtefallfond, Kinderkrebshilfe und Menschen mit psychischen Krankheiten.

KOPFING. Die Kopfinger Waldweihnacht, die letztes Jahr an zwei Dezemberwochenenden stattfinden konnte, sorgte nicht nur bei Besuchern vor Ort für strahlende Augen, sondern beschert auch im Nachgang vielen Menschen Freude. Denn bei einigen Ausstellern waren weihnachtliche Spendengläser aufgestellt, mit denen für verschiedene karitative Zwecke gesammelt wurde. Beim Spendenglas von assita hat der Baumkronenweg selbst noch aufgerundet. Nun gehen 1.000 Euro an den Härtefallfond des sozialen Dienstes aus Altenhof am Hausruck. Damit wird Menschen unter die Arme gegriffen, die durch Schicksalsschläge auf finanzielle Hilfe angewiesen sind, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Johannes und Jakob Schopf übergaben den Scheck vor kurzem an assista-Geschäftsführer Markus Lasinger.

Doch das war nicht die einzige Spendenaktion auf der Waldweihnacht. 1.500 Euro sammelte eine Ausstellerin für die oberösterreichische Kinderkrebshilfe. Und an anderen Ständen stand ein Spendenglas für die Stützpfeiler Selbsthilfegruppe aus Passau. Sie arbeitet mit Menschen, die an Depressionen, Angst- und Persönlichkeitsstörungen leiden. 1.000 Euro kamen für die Selbsthilfegruppe zusammen.