SCHÄRDING (zema). Eine großangelegte und grenzüberschreitende Suchaktion fand am Montag Abend gegen 18:45 Uhr am Inn statt. Die Feuerwehren aus Schärding, Wernstein und Neuhaus am Inn aus Bayern sowie Polizeikräfte mit Hundestaffel suchten nach einer jungen Frau, die Suizidabsichten angekündigt hatte. Auch ein Hubschrauber und eine Drohne von der Polizei wurde bei der Suche eingesetzt. Nach einer Handyortung wurde der Bereich von Schärding und Neuburg abgesucht. Die Suche wurde dann gegen 22:00 Uhr erfolgreich beendet. Die 22-jährige konnte wohlauf aufgefunden werden.

Fotos: Danny Jodts/zema-medien.de