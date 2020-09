Am 14. September beginnt für die Schüler im Bezirk Schärding der Unterricht, der wieder ganz normal in den Schulen stattfinden soll.



BEZIRK SCHÄRDING (ebba, juk). Ein regionales Corona-Ampelsystem legt im Schuljahr 2020/21 den Status der Schulen eines Bezirks in Bezug auf das Infektionsrisiko fest. Mit den vier Warnstufen in den Farben Grün, Gelb, Orange und Rot ist dann auf einen Blick zu erkennen, welche Vorkehrungen getroffen und welche Regeln beachtet werden müssen, um die Covid-19-Ausbreitung einzuschränken. Alle Schulen haben vom Bildungsministerium einen Leitfaden zum Schulstart bekommen. „Jede Schule wird ein Krisenteam zusammenstellen, das die erforderlichen organisatorischen und pädagogischen Vorkehrungen trifft. Es liegt ein aktuelles Covid-19-Hygiene- und Präventionshandbuch auf, das einen konkreten Leitfaden für die Schulen beinhaltet“, informiert Eva Panholzer, Schulqualitätsmanagerin für das Innviertel. Das Bildungsministerium hat Checklisten als Hilfestellung an die Schulen versandt. Die Bildungsregion Innviertel als Schulaufsicht steht den Schulen mit Rat und Tat zur Seite. Wann genau mit den Gurgeltests an den Schulen gestartet wird, sei noch nicht fixiert. Der Gurgeltest gilt jedenfalls als schnelle und schmerzfreie Alternative zum Rachenabstrich.

Tragen von Mund-Nasen-Schutz je nach Ampelfarbe

Ob, wann und wo eine Mund-Nasen-Schutzmaske (MNS) getragen werden muss, orientiert sich an der aktuellen Ampelfarbe. „Bei Gelb ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle Personen außerhalb der Klasse verpflichtend. Im Unterricht kann dieser abgenommen werden“, erklärt Panholzer.So oft wie möglich soll der Unterricht im Freien stattfinden. Viele Eltern dürften sich schon die Frage gestellt haben, ob das Abstandhalten in der Klasse bei voller Schüleranzahl überhaupt möglich ist. Dazu meint die Schulqualitätsmanagerin:

„Jede Schule kennt die eigene Raumsituation und wird entsprechend umsichtige Einteilungen treffen. Man darf nicht vergessen, dass manche Klassengruppen generell eher kleiner sind und daher auch genügend Platz in einem Raum zur Verfügung steht.“ Eva Panholzer, Schulqualitätsmanagerin Innviertel

Ab Ampelfarbe Gelb muss beim Singen in der Klasse ein MNS getragen oder im Freien gesungen werden. Ab Farbe Orange ist das Singen verpflichtend ins Freie zu verlegen. Bei Bewegung und Sport soll ab Gelb der Unterricht vorwiegend im Freien stattfinden. Turnen in der Halle ist dann nur mehr unter besonderen Auflagen, wie in kleinen Gruppen und bei ausreichender Belüftung, erlaubt. Matthias Zauner, Direktor der Volksschule und Neuen Mittelschule Schärding:

"Im Moment steht die Ampel auf Grün. Ist das auch zu Schulbeginn so, muss der Mund-Nasen-Schutz nur bei der Anfahrt mit dem Bus sowie beim Betreten und Verlassen des Eröffnungsgottesdienstes getragen werden." Matthias Zauner, Direktor Volksschule und NMS Schärding

Änderungen werden laut Zauner auf der Schulhomepage mitgeteilt. Auch Schardenbergs NMS-Direktorin Barbara Ratzinger-Selgrad sieht dem Schulbeginn gelassen entgegen: "Die Kinder sind die neuen Regeln schon gewöhnt, die mussten sie schon vor den Sommerferien einhalten." Trotzdem geht jeder Klassenvorstand mit seiner Klasse zu Beginn des Schuljahres nochmal die neuen Abstands- und Hygieneregeln durch. In jedem Klassenzimmer hängen Plakate. Zudem wurden die Schulen auch mit Desinfektionsmittel sowie Mund-Nasen-Schutz ausgestattet – falls Schüler ihre Maske zuhause vergessen. Ratzinger-Selgrad rechnet in diesem Schuljahr mit mehr Krankenständen, da Kinder bereits mit milderen Krankheitssymptomen nicht mehr in die Schule kommen sollen:

"Hier müssen wir uns gut organisieren, damit Schüler den verpassten Stoff in Kernfächern sofort nachholen können" Barbara Ratzinger-Selgrad, NMS Schardenberg

Sollte sich ein Schüler oder Lehrer mit Covid-19 infizieren, „wird jeder einzelne Fall entsprechend von der Gesundheitsbehörde geprüft und dann individuell entschieden. Da gibt es keinen Richtwert, der pauschal zur Anwendung kommt“, sagt Panholzer. Steht die Corona-Ampel auf Rot, wird wieder auf „Distance Learning“ umgestellt. Bei Bedarf wird es dann wieder Betreuungsmöglichkeiten an den Schulen geben.