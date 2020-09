TAUFKIRCHEN. Taufkirchen Mobil, ein ehrenamtlicher Fahrdienst mit E-Auto in Taufkirchen an der Pram, wurde mit dem BezirksRundschau-Regionalitätspreis in der Kategorie "Mobilität und Erneuerbare Energien" ausgezeichnet.

Das "Taufkirchen Mobil" ist seit 1. August 2019 in Taufkirchen an der Pram flott unterwegs. Es handelt sich um ein E-Auto, das von derzeit 38 ehrenamtlichen Fahrern montags bis freitags als eine Art Taxi-Service für Kurzstrecken betrieben wird. "Etwa acht bis neun Personen transportieren wir damit täglich – an manchen Tagen doppelt so viele", schildert Organisator der Fahrdienste Wolfgang Schlick. Seit Start 2019 wurden 2000 Fahrgäste transportiert. Wer den Fahrdienst nutzen möchte, wird Mitglied im dazugehörigen Verein. Mit dem Mitgliedsbeitrag von neun Euro pro Monat dürfen die derzeit 150 Mitglieder so oft fahren, wie sie möchten.

"Der Regionalitätspreis ist eine tolle Anerkennung für unsere ehrenamtliche Tätigkeit und dafür, was wir mit zwei, drei Jahren Vorlaufzeit hier auf die Beine gestellt haben", sagt Schlick

Egal ob zum Arzt, Einkaufen, für einen Friseurbesuch oder für den Weg zum Stammtisch – das kleine E-Auto macht's möglich – ein netter Ratsch mit dem Fahrer ist inklusive.

Hier finden Sie noch mehr Infos zum Taufkirchen Mobil