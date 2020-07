ANDORF. Der 15-Jährige Michael Slaby wurde in Wolfsberg in Kärnten Zweiter im U18-Einzelbewerb der Burschen. Zudem holte er am selben Wochenende mit seinem Kärntner Partner Luca Adlbrecht den U18 Doppeltitel. Besonders erfreulich für die Andorfer Nachwuchshoffnung: Aufgrund seines letztjährigen U14-Landesmeistertitels, seiner vier ÖTV-Turniererfolge im Jahr 2019 sowie seines damit verbundenen Top 15-Österreichrankings belohnte ihn die Firma Babolat mit Beginn der heurigen Turniersaison mit einem Ausrüstervertrag.