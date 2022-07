Lorenz Hansbauer ist Schärdings Supercoch 2022. Der Nachwuchstrainer beim FC Münzkirchen zeigt sich begeistert.

MÜNZKIRCHEN. Lorenz Hansbauer ist Schärdings Supercoch 2022. Der Nachwuchstrainer beim FC Münzkirchen zeigt sich begeistert. Bei der Onlineabstimmung wurde Hansbauer, der die U9-Mannschaft des FC Münzkirchen trainiert, mit 8590 Stimmen klar zum Schärdinger Supercoach gewählt. Für ihn überraschend, wie er zur BezirksRundSchau sagt. "Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, aber ich freue mich Vollgas darüber." Wie der 19-Jährige sagt, sei es nicht nur für ihn, sondern auch für seinen Co-Trainer eine Bestätigung seiner Arbeit. "Das diese wertgeschätzt wird. Aber am meisten hat mich eigentlich gefreut, dass die Kids und ihre Eltern für mich abgestimmt haben. Wie sie mir gesagt haben, wurde auch in der Schule für mich abgestimmt. Zudem haben mich die Kids immer über den Zwischenstand der Abstimmung am Laufenden gehalten. Das hat mich eigentlich am meisten gefreut."

"Finde Supercoach super"

Die Reaktionen auf seine Sieg waren sehr positiv, wie der Münzkirchner sagt: "Es haben mir viele gratuliert. Nicht nur die Eltern meiner Spieler, sodnern natürlich auch mein Verein, der sich ebenfalls gewaltig für mich mitgewirkt hat." Die Supercoach-Aktion findet der 19-Jährige Supercoach-Sieger super. "Weil dadurch nicht nur die Profis, sondern auch die Vereinsarbeit im Amateurbereich – vor allem die Arbeit und Leistungen gewürdigt werden." Hansbauer kickt seit 2014 für den FC Münzkirchen. Als Trainer ist erseit Juli 2021 iim Einsatz. Und wie geht es nun für ih weiter? "Ans Aufhören als Trainer ist nach dieser Auszeichnung natürlich nicht mehr zu denken", schmunzelt er. Deshalb wird er auf jeden Fall weitermachen.

Weitere Platzierungen



Übrigens: Auf dem zweiten Platz bei der Supercoach-Abstimmung landete der Schärdinger Helmut Karllinger, der seit über 30 Jahren beim ÖTB Turnverein Schärding als Trainer im Einsatz ist. Für ihn gab's 7236 Stimmen. Der dritte Platz ging an Stephan Schustereder mit 1784 Stimmen. Der Sighartinger ist Sektionsleiter des Andorfer Plattenwurfvereins.