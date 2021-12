Wegen Corona findet der zehnte Jubiläumszipfelmützenlauf von Sportlich Helfen wieder „virtuell“ statt.



WERNSTEIN, HAUZENBERG. „Jahrelang hatten wir Glück. Das Wetter spielte immer mit. Der Zipfelmützenlauf bekam immer mehr Zulauf und mit den Spenden konnten wir helfen“ so Helmut Meisl, Vorstand des bayerischen Vereins Sportlich helfen. Aber wie bereits letztes Jahr muss der Lauf in gewohnter Form ausfallen. Stattdessen kann jeder eine Strecke laufen wann, wo und wie weit er will. Er soll aber eine rote Zipfelmütze tragen, wie beim Originallauf. Wer ein Foto schickt wird auf Facebook und der Homepage des Vereins veröffentlicht. „Wir hoffen so, dass wir trotzdem viele rote Zipfelmützen zusammen bekommen“ so Meisl, der bereits die 13 Kilometer lange "Originalstrecke" absolviert hat. Auch Klaus Hutflesz, ein Läufer der ersten Stunde, Susanne Witzani, Mitorganisatorin der Läufe sowie die Mitglieder des RSC Tittling machten sich bereits auf den Weg. Die "geplante" Strecke des Xmas Zipfelmützenlaufes startet für Läufer, Walker und Geher gemeinsam am Brückenpfeiler Mariensteg in Wernstein. Diese Strecke ist auch für Kurzstreckenwalker, für Geher und Eltern mit Kindern und Kinderwagen geeignet. Zeit spielt keine Rolle, der Spaß und das Gemeinsame stehen im Vordergrund.

Spende für's BezirksRundSchau Cristkind



Der Erlös geht dieses Jahr an die Caritas Frühförderung in Passau. Da immer viele Österreicher beim Lauf dabei sind, soll laut Veranstalter ein Teil der Spenden an das Christkind der BezirksRundSchau gehen. Spenden mit dem Stichwort „Zipfelmützenlauf“ können auf das Konto von Sportlich helfen e.V. DE42 7409 0000 0000 2166 66 überwiesen werden.

Weitere Infos gibt's hier