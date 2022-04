Die Mitarbeiter von Frauscher Sensortechnik gestalten mit digitalen Lösungen die Zukunft der Bahnbranche.

Frauscher Sensortechnik mit Sitz in St. Marienkirchen bei Schärding hat es sich zum Ziel gemacht, die Bahnsicherheit mit intelligenten Radsensoren und datengesteuerten Technologien zu gewährleisten und zu revolutionieren.



„Im Bereich der Softwareentwicklung und Digitalisierung ist es unser größtes Ziel, zuverlässige und effektive Anwendungen für unsere globalen Kunden zu entwickeln und so die Zukunft der Bahnsicherheit zu prägen“, erklärt Melanie Kleinpötzl, Chief Digital Officer (CDO) bei Frauscher.

Mit neuesten Technologien und Trends, wie Cloud Computing, künstlicher Intelligenz und 5G, ist man bei Frauscher laufend am neuesten Stand und entwickelt in interdisziplinären Scrum-Teams komplexe Lösungen zur Überwachung und Implementierung der Frauscher Produkte sowie zur Analyse von Sensordaten und Predictive Maintenance. Von Embedded-Anwendungen mit C über Desktop- und Webanwendungen mit Go, Kotlin, Angular, VueJS, Python oder Java bis hin zu containerbasierten Cloud-native Lösungen – digital sind bei Frauscher keine Grenzen gesetzt.



"Modernste Arbeitsweisen, innovative Lösungsansätze und der Wille etwas zu bewegen, sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Firmenkultur. Besonders wichtig sind uns dabei flache Hierarchien und der ständige Austausch im Team mit viel Platz zur Selbstverwirklichung“, ergänzt Kleinpötzl.

Mit unzähligen Benefits wie Homeoffice dank hybrider Arbeitsmodelle, flexiblen Arbeitszeiten ohne Kernzeiten, einem großzügigen Weiterbildungsbudget sowie einem kostenlosen Mittagessen sorgt man bei Frauscher für ein Arbeitsumfeld zum Wohlfühlen.

Zu den Jobs:



Das klingt spannend für dich? Frauscher sucht aktuell:

Cloud Solution Architekten

Software Architekten

Product Owner und weitere Tech-Experten

Nähere Informationen zu den Stellenausschreibungen und wie du dich bei Frauscher bewerben kannst, findest du direkt auf der Website: frauscher.com/de/karriere