Alegre Corrêa & Gerald Preinfalk – Birthday-Konzert (BRA, AUT)

Zwei Geburtstagskinder und Hans-Koller-Preisträger auf einer Bühne!Der eine wurde am 9. Juni im Jahr 1960, der andere am selben Tage des Jahres 1971 geboren. Der eine in Passo Fundo/Rio Grande do Sul im fernen Brasilien, der andere in Freistadt im etwas näheren oberösterreichischem Mühlviertel. Der eine kam 1989 nach Wien, der andere 1990. Der eine wurde ein Vermittler zwischen World & Jazz, der andere zwischen Jazz & Contemporary Music, der eine hat ein Faible für Samba, der andere für Tango, gemeinsam ist beiden, dass sie die Musikszene dieses Landes nachhaltig beeinflussen.

Seit einigen Jahren haben diese zwei außergewöhnlichen Musiker zu einem Duo-Projekt der Extraklasse zueinander gefunden. Alegre Corrêa und Gerald Preinfalk können musikalisch alles riskieren, völlig ohne Netz. Und das bringt bei jedem ihrer Konzerte eine äußerst spannende musikalische Begegnung. In Raab allerdings erweitern sie das Duo zum Quartett.Alegre Corrêa war nach dem Tod Joe Zawinuls Leiter des Zawinul Syndicates und beide waren viele Jahre Mitglied des Vienna Art Orchesters. Preinfalk wird mit einem Kompositions-Auftrag das diesjährige Internationale Jazzfestival Saalfelden eröffnen.Line up:Alegre Corrêa – (guitar, vocals, percussion)Gerald Preinfalk – (clarinet, bassclarinet, soprano sax)Bertl Mayer – (harmonica)Fagner Wesley – (piano, keyboards)Freitag 9. Juni – Open Air – Sparkassenpark Raab – 20:30 UhrBei Schlechtwetter – Musikschule Raab/Jazzclub – 20:30 UhrKontakt & InfosKunst & Kultur Raabwww.kkraab.comMobil: 0650/9839989E-Mail: news@kkRAAB.comVK 17 € / AK 19 € (VVK bei allen Raiffeisenbanken & oeticket Filialen)