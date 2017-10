HAk-Maturanten laden zum "Maturini"-Ball

SCHÄRDING. Abendgarderobe aus dem Schrank geholt: Am Samstag, 14. Oktober, ist es wieder soweit. Die Maturanten der HAK Schärding laden zu ihrem Maturaball unter dem Motto "Maturini – geschüttelt, gerührt und heute gekürt" in die Bezirkssporthalle Schärding ein. Im Ballsaal sorgt die Band XDream für Stimmung und im Partyzelt heizen DJ The Kitt & DJ Anze ein. Auf dem Ballprogramm stehen außerdem Tanzeinlagen, eine große Tombola und verschiedene Bars. Vorverkaufskarten gibt es bei allen Maturanten der HAK Schärding. Kein Einlass unter 16 Jahren. Einlass ist um 19.30 Uhr. Mehr zum bevorstehenden HAK-Ball lesen Sie auf der facebook-Seite zum Ball