SPÖ-Maiaufmarsch in Schärding mit Joe Weidenholzer

02.05.2017, 09:38 Uhr

Viel Applaus bekam auch SPÖ-Bezirksparteivorsitzende Petra Mairinger, die den Startschuss zur aktuellen Mitmach-Kampagne der Bezirks-SPÖ gab. „Wir wollen in den nächsten zwei Monaten mit möglichst vielen Menschen in unserem Bezirk ins Gespräch kommen. Bei Hausbesuchen werden unser Funktionäre feststellen, was die Arbeitnehmer im Bezirk bewegt."Bei der diesjährigen Maifeier kam auch eine „junge Stimme“ zu Wort. Stefan Laufenböck aus Riedau,sprach über die Erwartungen und auch die Ängste der Jugendlichen in der Arbeitswelt.Traditionell zahlreich dabei am Feiertag der Arbeitnehmer waren bei der Bezirks-Maifeier rote Gewerkschaftsgruppen. Für die Bewirtung der Teilnehmer am Maiaufmarsch sorgte die SPÖ Ortsgruppe Altschwendt mit regionalen Schmankerl und Naturgetränken.