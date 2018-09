Weinlesefest bot spitzen Programm mit top Stimmung

16.09.2018, 13:09 Uhr

In Blümling stieg am Samstag die Stimmung. Das 39. Mal wurde am Weinlesefest abgefeiert, auf den verschiedenen Floors war für jeden das richtige dabei.

ZELL/PRAM (valk). Das Weinlesefest der freiwilligen Feuerwehr Blümling zählt bereits seit 39 Jahren zu den fixen Terminen im Kalender der Feste im Bezirk Schärding. Dieses Wochenende stieg am Samstagabend die Party. Mit verschiedenen Bands, die im Hauptzelt die Stimmung richtig anheizten war gleich beim Eintreten auf das riesige Festgelände für Unterhaltung gesorgt. Eine der insgesamt 5 Bands waren „D´Hundskrippln“, die mit der Coverversion von Teenage Dirtbag, „Gloana Bauer“, richtig bekannt geworden sind. Der Auftritt der Bands brachte die Leute vor der Bühne zum Tanzen und zum Mitsingen. Aber nicht nur im Hauptzelt stieg die Stimmung, sondern auch im Barzelt, im Kulturzelt wo die DJs auflegten und an der Oldiebar.Im nächsten Jahr feiert die FF Blümling das 40. Jubiläum des Weinlesefestes. Dabei wird am Sonntag ein großer Festakt mit einer Fahrzeugsegnung stattfinden.Die freiwillige Feuerwehr Blümling zählt etwa 120 Mitglieder und wird beim Weinlesefest von Feuerwehren aus der Umgebung in Sachen Brandschutz und Sicherheit unterstützt. Der Kommandant sprach gegenüber der Bezirksrundschau seinen Dank an die ca.200 Kameraden und die freiwilligen Helfer, die beim Weinlesefest mitarbeiten aus.